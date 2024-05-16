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Аводарт капсулы мягкие желатиновые 0,5 мг блистер, №90 - Львов (187594) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1593,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (6)
1346,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: капсулы мягкие желатиновые (70)
1648,24
Экономия: -165,37 грн
1482,87 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
1544,99
Экономия: -45,01 грн
1499,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: капсулы мягкие желатиновые (30)
1535,99
Экономия: -36,01 грн
1499,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: капсулы мягкие желатиновые (60)
1499,98 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
1620,72
Экономия: -145,89 грн
1474,83 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1645,60
Экономия: -145,00 грн
1500,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: капсулы мягкие желатиновые (80)
1645,08
Экономия: -162,21 грн
1482,87 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1593,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
1499,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1593,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: капсулы мягкие желатиновые (70)
1544,99
Экономия: -45,01 грн
1499,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: блистер (5)
1420,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
1544,99
Экономия: -45,01 грн
1499,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
1544,99
Экономия: -45,01 грн
1499,98 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
1550,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
1671,61
Экономия: -217,09 грн
1454,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1593,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
1550,00 грн