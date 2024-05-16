Аводарт капсулы мягкие желатиновые 0,5 мг блистер, №90 - Львов (187594) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 86 аптеках
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Львов, ул. Городоцкая, 59
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
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Всего: капсулы мягкие желатиновые (70)
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
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Подорожник
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Львов, ул. Джерельная, 1
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Всего: капсулы мягкие желатиновые (60)
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Львов, ул. Городоцкая, 80
Аптека доброго дня
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Львов, просп. Свободы, 5
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Наличие на 2024-05-21 - 17:00
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Львов, просп. Свободы, 49
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Львов, просп. Свободы, 49
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
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Львов, пл. Мицкевича, 5
Подорожник
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Львов, ул. Кулиша, 15
Подорожник
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Львов, ул. Русовых, 1
D.s.
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Львов, ул. Старая, 1
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
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Львов, ул. Городоцкая, 102
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Всего: упаковка (53)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
D.s.
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Всего: упаковка (1)
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Львов, просп. Шевченко Тараса, 22