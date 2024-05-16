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Аводарт капсулы мягкие желатиновые 0,5 мг блистер, №90 - Киев (187594) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 591 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (188)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
1593,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), блистер (5)
1641,60
Экономия: -141,00 грн
1500,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (8), блистер (2)
1564,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
1468,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
1682,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: капсулы мягкие желатиновые (80)
1545,99
Экономия: -46,01 грн
1499,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
1468,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: блистер (4)
1568,34 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
1917,00
Экономия: -387,25 грн
1529,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: блистер (2)
1641,60
Экономия: -141,00 грн
1500,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: блистер (1)
1641,60
Экономия: -141,00 грн
1500,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
1841,83
Экономия: -226,20 грн
1615,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
1534,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
1470,42 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
1965,00
Экономия: -401,54 грн
1563,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1), блистер (5)
1608,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2), блистер (4)
1834,54
Экономия: -218,91 грн
1615,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
1515,99
Экономия: -16,01 грн
1499,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
1527,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: блистер (6)
1415,40 грн