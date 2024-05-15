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Аводарт капсулы мягкие желатиновые 0,5 мг блистер, №90 - Харьков (187594) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
1468,75 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1593,90 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
1608,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), блистер (8)
1696,34
Экономия: -156,30 грн
1540,04 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
1554,75 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
1537,56 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
1561,32 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
1641,60
Экономия: -125,10 грн
1516,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
1544,99
Экономия: -44,28 грн
1500,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 49 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
1692,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), блистер (7)
1709,42
Экономия: -190,69 грн
1518,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
1621,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1527,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
1579,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
1724,74
Экономия: -275,22 грн
1449,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 49 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), блистер (7)
1536,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
1513,08 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
1537,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
1515,99
Экономия: -15,28 грн
1500,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (6)
1455,12 грн