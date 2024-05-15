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Аводарт капсулы мягкие желатиновые 0,5 мг блистер, №90 - Днепр (Днепропетровск) (187594) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (7)
1767,61
Экономия: -193,25 грн
1574,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (7)
1564,77
Экономия: -61,77 грн
1503,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), блистер (6)
1776,63
Экономия: -194,80 грн
1581,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: блистер (8)
1695,96 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1542,99
Экономия: -42,28 грн
1500,71 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: блистер (5)
1645,60
Экономия: -129,10 грн
1516,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), блистер (7)
1680,63
Экономия: -251,82 грн
1428,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1593,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1593,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
1766,96
Экономия: -269,15 грн
1497,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
1468,75 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
1633,80
Экономия: -117,30 грн
1516,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (3)
1768,61
Экономия: -337,85 грн
1430,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), блистер (1)
1563,85
Экономия: -107,24 грн
1456,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1700,10
Экономия: -250,72 грн
1449,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (5)
1692,53
Экономия: -243,15 грн
1449,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
1468,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
1704,20
Экономия: -249,17 грн
1455,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1593,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1593,90 грн