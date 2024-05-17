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Аводарт капсулы мягкие желатиновые 0,5 мг блистер, №30 - Запорожье (187593) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
618,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
712,19
Экономия: -111,78 грн
600,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
656,58
Экономия: -56,65 грн
599,93 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
618,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
618,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
618,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
618,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
654,29 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
618,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
618,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
618,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
618,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (1)
710,24
Экономия: -110,15 грн
600,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
635,06
Экономия: -39,69 грн
595,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
632,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
716,67
Экономия: -89,47 грн
627,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
618,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
618,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
693,48
Экономия: -76,40 грн
617,08 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
618,80 грн