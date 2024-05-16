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Аводарт капсулы мягкие желатиновые 0,5 мг блистер, №30 - Львов (187593) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
618,80 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
619,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
574,54
Экономия: -25,84 грн
548,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: капсулы мягкие желатиновые (10)
656,99
Экономия: -76,57 грн
580,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
570,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
719,99
Экономия: -139,57 грн
580,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
618,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3), блистер (1)
633,85
Экономия: -77,53 грн
556,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
618,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
618,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
618,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: капсулы мягкие желатиновые (10)
514,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
618,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
549,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
618,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
618,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), блистер (2)
647,53
Экономия: -48,14 грн
599,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
618,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
618,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
637,73
Экономия: -40,88 грн
596,85 грн