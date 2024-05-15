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Аводарт капсулы мягкие желатиновые 0,5 мг блистер, №30 - Харьков (187593) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
618,80 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
622,50 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
618,80 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
605,39 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
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655,48 грн
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
623,09 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
618,80 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
683,88 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: капсулы мягкие желатиновые (10)
554,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
618,80 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
599,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
626,97 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
648,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
688,01
Экономия: -96,71 грн
591,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 49 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
650,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
607,23 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
594,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Всего: упаковка (1)
610,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
609,83 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
607,25 грн