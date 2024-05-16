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Антитуссин таблетки блистер, №10 - Львов (117720) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
29,13
Экономия: -3,67 грн
25,46 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (11)
26,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
28,27
Экономия: -7,75 грн
20,52 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (6)
20,59 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (10)
28,10
Экономия: -4,65 грн
23,45 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (3)
28,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (10)
34,10
Экономия: -10,70 грн
23,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
31,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (7)
33,60
Экономия: -10,15 грн
23,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (11)
29,92
Экономия: -6,47 грн
23,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (5)
24,23
Экономия: -1,19 грн
23,04 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (10)
34,10
Экономия: -10,70 грн
23,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4)
27,38
Экономия: -5,42 грн
21,96 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
25,80
Экономия: -2,35 грн
23,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (7)
33,60
Экономия: -10,15 грн
23,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
30,52
Экономия: -7,07 грн
23,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (2)
31,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (10)
37,20
Экономия: -13,75 грн
23,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (14)
27,90
Экономия: -4,45 грн
23,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
30,52
Экономия: -7,07 грн
23,45 грн