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Антитуссин таблетки блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (117720) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 279 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8)
27,78
Экономия: -4,68 грн
23,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
27,69
Экономия: -4,59 грн
23,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (4)
28,10
Экономия: -4,40 грн
23,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (21)
34,10
Экономия: -10,70 грн
23,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (14)
27,78
Экономия: -4,73 грн
23,05 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (7)
29,60
Экономия: -5,90 грн
23,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (20)
26,30
Экономия: -2,85 грн
23,45 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (5)
32,40
Экономия: -8,70 грн
23,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (3)
33,80
Экономия: -10,10 грн
23,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (8)
31,50
Экономия: -7,80 грн
23,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (5)
26,43
Экономия: -4,06 грн
22,37 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (10)
31,00
Экономия: -7,30 грн
23,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
23,67 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (8)
27,50
Экономия: -6,09 грн
21,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (8)
26,99
Экономия: -5,53 грн
21,46 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (6)
28,20
Экономия: -4,75 грн
23,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (9)
27,78
Экономия: -5,41 грн
22,37 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (18)
28,10
Экономия: -4,40 грн
23,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (14)
27,52
Экономия: -5,15 грн
22,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (10)
27,12
Экономия: -3,42 грн
23,70 грн