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Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №30 - Львов (64112) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
12,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (3)
8,44
Экономия: -0,89 грн
7,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (6)
7,88
Экономия: -0,66 грн
7,22 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
Всего: таблетки (10)
12,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
7,83 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 173
Всего: упаковка (1)
9,45 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 117
Всего: упаковка (4)
10,34 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: таблетки (10)
7,74 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: таблетки (20)
6,99 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
9,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (4)
8,34
Экономия: -0,08 грн
8,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
12,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
7,86
Экономия: -1,00 грн
6,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (4)
9,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
7,20
Экономия: -0,30 грн
6,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, пл. Рынок, 36
Всего: упаковка (1)
12,25 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: таблетки (10)
12,25 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: таблетки (10)
12,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 4
Всего: упаковка (3)
9,79
Экономия: -0,10 грн
9,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 1/2-Б
Всего: упаковка (1)
12,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
Всего: упаковка (5)
12,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
12,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
9,84 грн