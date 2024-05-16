Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №30 - Львов (64112) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
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Самбор, пл. Рынок, 36
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Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
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Броды, ул. Золотая, 1
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Горохов, ул. Торговая, 4
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Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
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Нововолынск, просп. Победы, 1
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Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13