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Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №90 - Львов (462580) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 58
Всего: упаковка (3)
54,15 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 173
Всего: упаковка (1)
54,15 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (1)
54,15 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 38
Всего: упаковка (1)
47,37 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (1)
49,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
44,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
48,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 1
Всего: упаковка (2)
50,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
49,25 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
49,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
49,03 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
48,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Угорники, ул. Героев Николаева, 78-А
Всего: упаковка (1)
53,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: таблетки (50)
43,69 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Всего: упаковка (2)
49,90 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (2)
52,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 108
Всего: упаковка (2)
49,90 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
53,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 32
Всего: упаковка (2)
48,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Магеля Виталия, 11
Всего: упаковка (1)
50,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
52,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 30
Всего: упаковка (1)
49,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (2)
51,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
49,50 грн