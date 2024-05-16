Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №90 - Львов (462580) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Львов, ул. Чупринки Генерала, 58
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Львов, ул. Драгана, 1
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Мед-сервис
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Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
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Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
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Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
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Криховцы, ул. Слободская, 2
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Угорники, ул. Героев Николаева, 78-А
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Дубно, ул. Сурмичи, 101
Мед-сервис
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Поляна, ул. Горная, 16-А
Аптека
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Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Мед-сервис
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Ковель, ул. Независимости, 108
Социальная аптека
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Волочиск, ул. Независимости, 17
Мед-сервис
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Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 32
Бажаемо здоровья
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Ровно, ул. Магеля Виталия, 11
Авк фарм
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Ровно, ул. Шевченко, 18
Бажаемо здоровья
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Ровно, ул. Богоявленская, 30
Мед-сервис
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Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Мед-сервис
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Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3