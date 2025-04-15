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Хартмана раствор (Hartman's solution)

Хартмана раствор (Hartman's solution)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 23 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
181,00
Экономия при брони: -17,00 грн
164,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
144,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
161,17
Экономия при брони: -14,93 грн
146,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
169,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
62,50 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
135,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
123,81
Экономия при брони: -11,01 грн
112,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
171,51
Экономия при брони: -13,57 грн
157,94 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
115,39
Экономия при брони: -10,93 грн
104,46 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
125,30
Экономия при брони: -8,69 грн
116,61 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
173,55
Экономия при брони: -10,39 грн
163,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
116,34
Экономия при брони: -4,44 грн
111,90 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
153,76
Экономия при брони: -5,87 грн
147,89 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
129,86
Экономия при брони: -5,95 грн
123,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,59
Экономия при брони: -10,79 грн
74,80 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
153,69
Экономия при брони: -18,61 грн
135,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
4.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
107,09
Экономия при брони: -6,95 грн
100,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
108,60
Экономия при брони: -11,67 грн
96,93 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
127,81
Экономия при брони: -7,81 грн
120,00 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
177,95
Экономия при брони: -16,95 грн
161,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
162,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
91,37
Экономия при брони: -5,71 грн
85,66 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
170,97
Экономия при брони: -10,69 грн
160,28 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
128,00
Экономия при брони: -8,00 грн
120,00 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
165,43
Экономия при брони: -6,43 грн
159,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
190,96
Экономия при брони: -18,75 грн
172,21 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
195,10
Экономия при брони: -22,89 грн
172,21 грн
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