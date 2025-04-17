Хартмана раствор (Hartman's solution)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
93,55
Экономия при брони: -3,15 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
167,06
Экономия при брони: -5,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
124,40
Экономия при брони: -15,48 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
167,19
Экономия при брони: -9,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
124,68
Экономия при брони: -15,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
166,28
Экономия при брони: -10,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
125,45
Экономия при брони: -15,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
5.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
159,09
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 10:00
Винница, ул. Келецкая, 78-В
6.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия