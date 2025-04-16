Хартмана раствор (Hartman's solution)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
131,27
Экономия при брони: -7,67 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
169,03
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
123,41
Экономия при брони: -7,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
130,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
130,88
Экономия при брони: -15,14 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
123,54
Экономия при брони: -7,80 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
165,80
Экономия при брони: -11,98 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
134,06
Экономия при брони: -8,77 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
126,27
Экономия при брони: -4,66 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
174,85
Экономия при брони: -6,45 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
123,49
Экономия при брони: -6,83 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
135,93
Экономия при брони: -8,24 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
121,54
Экономия при брони: -6,36 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
119,96
Экономия при брони: -5,18 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
157,03
Экономия при брони: -9,21 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
174,21
Экономия при брони: -7,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
130,66
Экономия при брони: -4,19 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
190,54
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
134,50
Экономия при брони: -6,81 грн