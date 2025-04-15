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Хартмана раствор (Hartman's solution)

Хартмана раствор (Hartman's solution)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 16 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
113,30 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
163,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
105,93 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
190,61
Экономия при брони: -8,99 грн
181,62 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
170,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
199,83
Экономия при брони: -10,45 грн
189,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
116,50 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
153,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
159,29
Экономия при брони: -8,32 грн
150,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
133,00
Экономия при брони: -13,10 грн
119,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
123,24 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
180,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
153,96
Экономия при брони: -9,40 грн
144,56 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Кульпарковская, 172
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
119,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
123,86 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
179,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
170,70 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
106,17 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
179,72 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
191,20
Экономия при брони: -20,50 грн
170,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
192,30
Экономия при брони: -21,60 грн
170,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
179,72 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
145,96
Экономия при брони: -7,58 грн
138,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
196,65
Экономия при брони: -7,27 грн
189,38 грн
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