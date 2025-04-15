Хартмана раствор (Hartman's solution)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
190,61
Экономия при брони: -8,99 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
199,83
Экономия при брони: -10,45 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
159,29
Экономия при брони: -8,32 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
133,00
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
153,96
Экономия при брони: -9,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 172
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Пульс
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Здорова родина
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
191,20
Экономия при брони: -20,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
192,30
Экономия при брони: -21,60 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
145,96
Экономия при брони: -7,58 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
196,65
Экономия при брони: -7,27 грн