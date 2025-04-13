Хартмана раствор (Hartman's solution)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
174,58
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
174,73
Экономия при брони: -7,35 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
136,14
Экономия при брони: -7,60 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
114,30
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
70,19
Экономия при брони: -3,74 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
190,13
Экономия при брони: -10,47 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
117,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
95,43
Экономия при брони: -5,21 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
173,38
Экономия при брони: -9,46 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия