Хартмана раствор (Hartman's solution)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
124,40
Экономия при брони: -8,04 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
193,25
Экономия при брони: -14,72 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
124,19
Экономия при брони: -7,93 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
194,46
Экономия при брони: -9,35 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
194,36
Экономия при брони: -15,03 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
134,56
Экономия при брони: -6,87 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
190,65
Экономия при брони: -9,73 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
106,25
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
122,88
Экономия при брони: -6,29 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
174,99
Экономия при брони: -11,22 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
169,10
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
169,90
Экономия при брони: -3,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
108,98
Экономия при брони: -5,45 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
174,70
Экономия при брони: -6,54 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
168,55
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
118,79
Экономия при брони: -6,82 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
195,21
Экономия при брони: -19,76 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
128,15
Экономия при брони: -6,54 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
194,18
Экономия при брони: -9,91 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
132,40
Экономия при брони: -11,70 грн