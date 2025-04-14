Хартмана раствор (Hartman's solution)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
192,52
Экономия при брони: -11,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
195,29
Экономия при брони: -13,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
2.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия