Хартмана раствор (Hartman's solution)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
135,53
Экономия при брони: -8,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
139,83
Экономия при брони: -8,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
132,50
Экономия при брони: -19,00 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
187,70
Экономия при брони: -24,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
117,70
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
202,59
Экономия при брони: -12,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
191,40
Экономия при брони: -28,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
156,16
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
176,34
Экономия при брони: -8,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
124,26
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
129,36
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
135,55
Экономия при брони: -11,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
165,92
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
174,74
Экономия при брони: -22,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
187,70
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
126,01
Экономия при брони: -13,30 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
195,76
Экономия при брони: -13,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
131,89
Экономия при брони: -8,45 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
187,70
Экономия при брони: -24,50 грн