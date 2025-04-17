Киев
Хартмана раствор (Hartman's solution)

Хартмана раствор (Hartman's solution)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 7 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
175,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
115,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
93,37 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
127,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
124,80 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
183,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
61,88 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
133,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
133,59
Экономия при брони: -10,09 грн
123,50 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
170,85
Экономия при брони: -13,07 грн
157,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
82,83 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
115,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
131,89
Экономия при брони: -10,65 грн
121,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Корюковка, пер. Заречный, 2
73.3 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
135,47 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
94,16 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
135,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
94,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
117,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
115,05 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
175,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
114.9 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
118,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 20
115.8 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
114,40 грн
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
172,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Б
116.1 км
Хартмана раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
150,64 грн
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