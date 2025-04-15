Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
775,43
Экономия при брони: -29,68 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
512,22
Экономия при брони: -20,79 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
824,49
Экономия при брони: -33,46 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
520,69
Экономия при брони: -36,22 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
678,53
Экономия при брони: -47,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
444,99
Экономия при брони: -19,13 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
876,89
Экономия при брони: -56,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
478,86
Экономия при брони: -27,23 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
891,48
Экономия при брони: -50,70 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
817,50
Экономия при брони: -7,90 грн