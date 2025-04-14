Одесса (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
833,04
Экономия при брони: -37,04 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
824,18
Экономия при брони: -33,15 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
878,70
Экономия при брони: -38,42 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -48,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
847,71
Экономия при брони: -56,68 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
806,90
Экономия при брони: -25,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -48,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
873,76
Экономия при брони: -52,88 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton