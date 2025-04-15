Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Львов
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
480,50
Экономия при брони: -28,87 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -29,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -8,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Львов, ул. Перфецкого, 1
3.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Широкая, 64
3.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -29,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
3.9 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Стрыйская, 51
4.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -29,20 грн