Харьков (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
877,91
Экономия при брони: -55,54 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -26,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
500,56
Экономия при брони: -31,32 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 165-Б
4.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
473,34
Экономия при брони: -19,87 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
5.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
5.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
499,23
Экономия при брони: -31,98 грн