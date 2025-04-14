Днепр (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
521,86
Экономия при брони: -35,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
165,88
Экономия при брони: -2,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
899,93
Экономия при брони: -59,15 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
514,87
Экономия при брони: -28,31 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
488,32
Экономия при брони: -20,77 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
877,60
Экономия при брони: -37,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
516,48
Экономия при брони: -29,92 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
511,38
Экономия при брони: -18,85 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
872,45
Экономия при брони: -32,17 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
520,15
Экономия при брони: -27,62 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
514,07
Экономия при брони: -29,60 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
490,95
Экономия при брони: -28,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
516,66
Экономия при брони: -32,09 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
528,76
Экономия при брони: -36,23 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
886,61
Экономия при брони: -60,76 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
520,84
Экономия при брони: -36,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
505,75
Экономия при брони: -21,18 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
495,70
Экономия при брони: -11,70 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
845,80
Экономия при брони: -27,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
513,48
Экономия при брони: -29,01 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
696,04
Экономия при брони: -39,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -5,00 грн