Киев
Генсулин Н (Gensulin N)

Генсулин Н (Gensulin N)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 30 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -20,70 грн
808,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
828,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -9,80 грн
479,20 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -20,70 грн
808,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -20,70 грн
808,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -20,70 грн
808,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
409,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
323,48 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
872,03
Экономия при брони: -31,75 грн
840,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
856,39
Экономия при брони: -30,54 грн
825,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
414,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
428,85 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
828,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
488,99 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
704,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
870,09
Экономия при брони: -29,81 грн
840,28 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
414,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
519,52
Экономия при брони: -35,05 грн
484,47 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
848,27
Экономия при брони: -57,24 грн
791,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
808,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
808,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
486,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
869,51
Экономия при брони: -43,66 грн
825,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
210,00 грн
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