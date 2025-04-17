Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -20,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
489,00
Экономия при брони: -9,80 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -20,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -20,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
829,40
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
872,03
Экономия при брони: -31,75 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
856,39
Экономия при брони: -30,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
870,09
Экономия при брони: -29,81 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
519,52
Экономия при брони: -35,05 грн
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
848,27
Экономия при брони: -57,24 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл №5
Bioton
869,51
Экономия при брони: -43,66 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Генсулин Н суспензия для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл №1
Bioton