Фромилид® Уно (Fromilid® Uno)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,14
Экономия при брони: -21,55 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
292,17
Экономия при брони: -19,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
292,00
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
259,69
Экономия при брони: -30,27 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
300,13
Экономия при брони: -32,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
283,70
Экономия при брони: -3,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
284,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,36
Экономия при брони: -21,77 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,99
Экономия при брони: -28,65 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
257,92
Экономия при брони: -30,56 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
292,02
Экономия при брони: -24,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
241,21
Экономия при брони: -16,22 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
286,96
Экономия при брони: -23,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
246,93
Экономия при брони: -21,94 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
288,67
Экономия при брони: -25,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
239,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
289,10
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
291,29
Экономия при брони: -27,17 грн