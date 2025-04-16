Фромилид® Уно (Fromilid® Uno)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
244,97
Экономия при брони: -14,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
288,37
Экономия при брони: -22,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
285,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
298,98
Экономия при брони: -15,53 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
289,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,54
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
301,01
Экономия при брони: -32,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
239,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
286,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
285,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,63
Экономия при брони: -33,25 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
244,90
Экономия при брони: -15,96 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
292,20 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,30 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
288,65
Экономия при брони: -13,48 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto