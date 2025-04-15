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Фромилид® Уно (Fromilid® Uno)

Фромилид® Уно (Fromilid® Uno)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 220 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
269,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
288,52
Экономия при брони: -20,25 грн
268,27 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
218,00 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
260,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
283,00
Экономия при брони: -2,90 грн
280,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
225,90 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
281,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
231,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
265,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
259,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
300,80
Экономия при брони: -21,30 грн
279,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
242,30
Экономия при брони: -5,70 грн
236,60 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
286,20
Экономия при брони: -6,10 грн
280,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
269,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
285,80
Экономия при брони: -19,39 грн
266,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
237,67
Экономия при брони: -13,69 грн
223,98 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
293,54
Экономия при брони: -14,90 грн
278,64 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
241,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
236,60 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
280,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
236,60 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
280,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
234,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
281,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
280,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
209,78 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
250,89 грн
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