Фромилид® Уно (Fromilid® Uno)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
288,52
Экономия при брони: -20,25 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
283,00
Экономия при брони: -2,90 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
300,80
Экономия при брони: -21,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
242,30
Экономия при брони: -5,70 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
286,20
Экономия при брони: -6,10 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
285,80
Экономия при брони: -19,39 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
237,67
Экономия при брони: -13,69 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
293,54
Экономия при брони: -14,90 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto