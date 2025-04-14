Фромилид® Уно (Fromilid® Uno)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 307 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
246,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
287,69
Экономия при брони: -11,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
246,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
290,96
Экономия при брони: -19,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
293,50
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
281,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
246,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
246,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,77
Экономия при брони: -23,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto