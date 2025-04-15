Фромилид® Уно (Fromilid® Uno)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
296,68
Экономия при брони: -19,94 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,64
Экономия при брони: -17,04 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
294,77
Экономия при брони: -19,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
297,83
Экономия при брони: -20,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
286,20
Экономия при брони: -7,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
246,84
Экономия при брони: -10,40 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
290,23
Экономия при брони: -20,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
299,27
Экономия при брони: -22,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
284,70
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
286,89
Экономия при брони: -16,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
291,18
Экономия при брони: -22,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,55
Экономия при брони: -16,09 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
300,09
Экономия при брони: -15,86 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
283,70
Экономия при брони: -12,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
284,12
Экономия при брони: -18,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
236,58
Экономия при брони: -10,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20
Экономия при брони: -15,78 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20 грн
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн