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Ацикловир-Фармак таблетки 200 мг, №20 - Львов (63472) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (3)
113,40 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
115,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
115,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
102,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
115,70 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
124,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
113,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
115,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
115,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
113,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
115,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
115,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (2)
113,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
115,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (2)
113,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
115,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
113,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
115,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
113,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (2)
113,40 грн