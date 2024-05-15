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Беклофорт™ Эвохалер™ аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза баллон 200 доз, №1 - Днепр (Днепропетровск) (63167) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
460,20
Экономия: -52,91 грн
407,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
452,56
Экономия: -36,76 грн
415,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
407,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
407,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
335,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
354,01
Экономия: -22,32 грн
331,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
407,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
407,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
375,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
431,64
Экономия: -25,45 грн
406,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
444,41
Экономия: -38,11 грн
406,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
407,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
336,01
Экономия: -21,92 грн
314,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
333,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
407,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
407,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
424,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
443,10
Экономия: -37,34 грн
405,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
407,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
333,65 грн