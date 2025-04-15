Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -12,40 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,08
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
99,87
Экономия при брони: -5,96 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
175,89
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
95,70
Экономия при брони: -4,46 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
172,11
Экономия при брони: -7,82 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -2,90 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -11,50 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
168,70
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -9,40 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
168,47
Экономия при брони: -9,47 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -2,90 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
169,10
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
105,99
Экономия при брони: -4,79 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
170,41
Экономия при брони: -7,58 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -2,90 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,00
Экономия при брони: -5,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
95,07
Экономия при брони: -4,72 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
173,31
Экономия при брони: -15,33 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
98,24
Экономия при брони: -3,51 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
177,21
Экономия при брони: -12,93 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
107,41
Экономия при брони: -12,26 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
177,35
Экономия при брони: -12,14 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -11,50 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
158,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
106,25
Экономия при брони: -11,10 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
181,55
Экономия при брони: -16,34 грн