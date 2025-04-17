Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
100,53
Экономия при брони: -10,45 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
175,62
Экономия при брони: -11,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
180,04
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
108,30
Экономия при брони: -14,51 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
177,28
Экономия при брони: -14,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
109,19
Экономия при брони: -17,51 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
176,92
Экономия при брони: -12,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
99,81
Экономия при брони: -9,12 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
168,08
Экономия при брони: -6,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
107,19
Экономия при брони: -13,14 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
176,99
Экономия при брони: -15,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
96,03
Экономия при брони: -6,21 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
177,18
Экономия при брони: -13,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
91,68
Экономия при брони: -3,71 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
171,78
Экономия при брони: -10,03 грн