Николаев (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
91,58
Экономия при брони: -3,12 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
173,64
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,44
Экономия при брони: -4,91 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
173,07
Экономия при брони: -8,99 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
101,33
Экономия при брони: -10,13 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
170,67
Экономия при брони: -9,63 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
109,36
Экономия при брони: -16,94 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
182,53
Экономия при брони: -19,97 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
102,14
Экономия при брони: -7,31 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
93,46
Экономия при брони: -5,08 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
168,29
Экономия при брони: -8,86 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
106,37
Экономия при брони: -12,47 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
167,89
Экономия при брони: -8,59 грн