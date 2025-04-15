Львов (адрес не указан)
Доступно в 244 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
158,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
108,74
Экономия при брони: -17,94 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
181,50
Экономия при брони: -17,37 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,10
Экономия при брони: -1,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Пульс
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
96,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
108,45
Экономия при брони: -12,91 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
181,02
Экономия при брони: -11,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
101,68
Экономия при брони: -11,60 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
177,95
Экономия при брони: -11,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,10
Экономия при брони: -1,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,10
Экономия при брони: -1,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум