Киев
Корвазан® (Corvasan)

Корвазан® (Corvasan)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 854 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
88,40 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
156,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
86,34 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
161,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
91,77 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
160,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
87,70 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
147,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,17 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
162,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
96,00
Экономия при брони: -4,30 грн
91,70 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
169,10
Экономия при брони: -4,00 грн
165,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -2,20 грн
92,10 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,10
Экономия при брони: -1,30 грн
164,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,29 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
164,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
86,16 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
161,46 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
155,95 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
88,40 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
156,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
106,70
Экономия при брони: -8,62 грн
98,08 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
118,72
Экономия при брони: -5,92 грн
112,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
90,12 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
162,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
87,84 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
162,12 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,12
Экономия при брони: -10,21 грн
155,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
89,91 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
159,27 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
88,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
147,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
108,21
Экономия при брони: -10,13 грн
98,08 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
178,68
Экономия при брони: -10,88 грн
167,80 грн
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