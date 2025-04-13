Киев (адрес не указан)
Доступно в 854 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
96,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
169,10
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,10
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
106,70
Экономия при брони: -8,62 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
118,72
Экономия при брони: -5,92 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
166,12
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
108,21
Экономия при брони: -10,13 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
178,68
Экономия при брони: -10,88 грн