Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
94,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
169,10
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
97,89
Экономия при брони: -11,02 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
96,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
168,74
Экономия при брони: -12,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
107,62
Экономия при брони: -12,03 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
186,10
Экономия при брони: -8,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
108,22
Экономия при брони: -18,39 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
167,95
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
101,22
Экономия при брони: -9,41 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
178,26
Экономия при брони: -20,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
93,14
Экономия при брони: -4,76 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
173,26
Экономия при брони: -15,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
161,80
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
100,24
Экономия при брони: -8,43 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
175,11
Экономия при брони: -15,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
106,69
Экономия при брони: -11,09 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
174,96
Экономия при брони: -15,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
161,80
Экономия при брони: -3,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
93,33
Экономия при брони: -4,98 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
180,25
Экономия при брони: -18,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12.5 мг №30
Корпорация Артериум
100,10
Экономия при брони: -10,00 грн
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг №30
Корпорация Артериум
168,92
Экономия при брони: -8,99 грн