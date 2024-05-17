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Амлодипин таблетки 5 мг, №30 - Запорожье (98564) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
12,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
11,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
12,42 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
12,84 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
12,78 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
10,44
Экономия: -0,52 грн
9,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
12,93 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
12,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
12,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
10,96 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
12,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
12,24 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
12,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
10,55
Экономия: -0,63 грн
9,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (3)
10,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
11,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
12,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
11,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
12,81 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
8,62 грн