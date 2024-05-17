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Амлодипин таблетки 5 мг, №30 - Одесса (98564) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
10,92 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (5)
13,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
12,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (3)
12,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
13,08 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (4)
12,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
11,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
13,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
12,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (1)
12,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
12,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
12,90 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
12,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (2)
13,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
11,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
12,84 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (6)
11,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (2)
12,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 19
Всего: упаковка (1)
12,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (4)
10,87 грн