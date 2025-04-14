Одесса (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
144,10
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
102,70
Экономия при брони: -6,20 грн
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
145,77
Экономия при брони: -6,35 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
102,70
Экономия при брони: -6,20 грн
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
153,55
Экономия при брони: -12,74 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
102,70
Экономия при брони: -6,20 грн
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
144,10
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум