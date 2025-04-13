Харьков (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
102,70
Экономия при брони: -6,50 грн
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
102,70
Экономия при брони: -6,50 грн
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Корпорация Артериум
141,40 грн