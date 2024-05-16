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Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0,5 г флакон, №1 - Харьков (70250) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
73,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
83,97 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
83,67 грн
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -11,41 грн
71,09 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
84,57 грн
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Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (1)
81,96 грн
Аптека
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Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (4)
89,96 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
84,19 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (110)
90,14 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (67)
90,84 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (13)
84,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -9,41 грн
71,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (23)
83,63
Экономия: -9,16 грн
74,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
80,50
Экономия: -9,41 грн
71,09 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (17)
90,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (10)
90,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (7)
90,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (11)
76,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
Всего: упаковка (12)
92,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (2)
79,38 грн