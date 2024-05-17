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Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 250 мг флакон, №1 - Одесса (62293) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
47,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
57,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (4)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (3)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 66
Всего: упаковка (1)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Архитекторская, 22
Всего: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
Всего: упаковка (3)
47,67 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 8-М
Всего: упаковка (1)
57,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
Всего: упаковка (5)
47,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
57,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (1)
57,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
57,64 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
57,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
57,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 44 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (5)
51,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
57,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
57,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
Всего: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (3)
47,67 грн