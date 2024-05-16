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Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 250 мг флакон, №1 - Львов (62293) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (5)
48,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
57,54 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
57,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
50,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (3)
48,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
57,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
57,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
57,69 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (1)
57,44 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
54,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
57,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
Всего: упаковка (3)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (5)
48,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (1)
57,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
57,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
53,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (3)
47,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
57,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
Всего: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 3-А
Всего: упаковка (1)
47,67 грн