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Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 250 мг флакон, №1 - Харьков (62293) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
57,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
57,33 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
57,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
57,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
57,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
57,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
57,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
57,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
57,55 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
57,23 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
57,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (1)
57,46 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
57,16 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (1)
57,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
51,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 6
Всего: упаковка (1)
57,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
57,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Всего: упаковка (4)
51,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
57,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
47,67 грн