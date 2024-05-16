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Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер, №60 - Харьков (56590) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
65,50
Экономия: -7,83 грн
57,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
69,99
Экономия: -12,32 грн
57,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: капсулы (30)
70,26
Экономия: -8,33 грн
61,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (2)
63,99
Экономия: -6,32 грн
57,67 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (5)
67,50
Экономия: -9,83 грн
57,67 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (3)
74,50
Экономия: -16,83 грн
57,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
66,99
Экономия: -9,32 грн
57,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -14,83 грн
57,67 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
Всего: упаковка (1)
53,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (2)
68,99
Экономия: -11,32 грн
57,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
53,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Шевченково, ул. Парковая, 17/9
Всего: упаковка (1)
64,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: блистер (3)
58,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -14,83 грн
57,67 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: капсулы (30)
62,50
Экономия: -4,83 грн
57,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -14,83 грн
57,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (1)
53,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: капсулы (10)
68,99
Экономия: -11,32 грн
57,67 грн