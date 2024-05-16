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Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер, №30 - Львов (114398) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
90,78
Экономия: -4,27 грн
86,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (4)
96,50
Экономия: -14,18 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
109,99
Экономия: -27,67 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
106,50
Экономия: -24,18 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
96,02
Экономия: -4,71 грн
91,31 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
93,99
Экономия: -11,67 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -31,18 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -20,67 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (8)
119,99
Экономия: -37,67 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
95,50
Экономия: -13,18 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
102,99
Экономия: -20,67 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
109,99
Экономия: -27,67 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), блистер (2)
92,66
Экономия: -8,75 грн
83,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
113,99
Экономия: -31,67 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
112,99
Экономия: -30,67 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (4), блистер (2)
90,81
Экономия: -4,56 грн
86,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (7)
116,50
Экономия: -34,18 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: капсулы (20)
106,50
Экономия: -24,18 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
106,99
Экономия: -24,67 грн
82,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
87,50
Экономия: -5,18 грн
82,32 грн