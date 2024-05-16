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Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер, №30 - Харьков (114398) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), блистер (2)
94,47
Экономия: -4,77 грн
89,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
98,50
Экономия: -16,18 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
88,69
Экономия: -3,89 грн
84,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: блистер (2)
96,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
95,50
Экономия: -13,18 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
101,21
Экономия: -8,43 грн
92,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1), блистер (2)
98,39
Экономия: -14,63 грн
83,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
93,77
Экономия: -9,86 грн
83,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (3), блистер (1)
94,79
Экономия: -10,88 грн
83,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
98,50
Экономия: -16,18 грн
82,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1), блистер (1)
101,15
Экономия: -8,37 грн
92,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
93,52
Экономия: -3,07 грн
90,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1), блистер (1)
94,45
Экономия: -10,54 грн
83,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
103,99
Экономия: -21,67 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
97,47
Экономия: -10,12 грн
87,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: капсулы (10)
93,97
Экономия: -8,46 грн
85,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
90,19
Экономия: -6,28 грн
83,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (4)
92,17
Экономия: -8,26 грн
83,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
95,50
Экономия: -13,18 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1), блистер (1)
95,99
Экономия: -4,64 грн
91,35 грн